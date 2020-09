El ciudadano ruso Oleg Pulátov, uno de los cuatro acusados del "asesinato" de 298 personas en el derribo del avión de Malaysia Airlines el 17 de julio de 2014 en el este de Ucrania, negó este lunes haber estado involucrado en esa tragedia y aseguró estar "dispuesto" a contar su versión ante la Justicia.

"Nuestro cliente nos ha dicho que no estuvo involucrado en ordenar ni transportar el lanzamisiles, ni instruir a la tripulación de este a disparar misiles Buk. No contribuyó a ello, ni estaba involucrado, ni tiene información sobre por qué el MH17 fue derribado. No sabe lo que pasó, no custodió ningún misil. Sabe que el MH17 se estrelló", explicó a los jueces la abogada holandesa Sabine ten Doesschate, representante de Pulátov.