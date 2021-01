El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, Joe Biden, una situación que no ocurre desde 1869, hace 152 años, cuando el exmandatario Andrew Johnson no acudió al acto de inauguración de Ulysses Grant.

Con este anuncio, serán cuatro los presidentes estadounidenses en toda la historia del país que decidieron no ir a la toma de posesión del siguiente mandatario, de acuerdo a la Asociación Histórica de la Casa Blanca: John Adams (1797-1801); John Quincy Adams (1825-1829); Andrew Johnson (1865-1869); y el propio Trump.