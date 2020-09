La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, recalcó este miércoles al Reino Unido que no puede "unilateralmente" cambiar o incumplir el acuerdo del Brexit, y recordó las palabras de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher de que su país "no rompe tratados".

"Este acuerdo ha sido ratificado por esta Cámara y la Cámara de los Comunes. No puede ser cambiado, ignorado o no aplicado unilateralmente. Es una cuestión de ley, confianza y buena voluntad", declaró Von der Leyen ante el pleno del Parlamento Europeo, durante su discurso sobre el estado de la Unión.