El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que no le consta que el partido ofreciera a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ser la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones.

Así lo ha afirmado Ábalos en declaraciones a los medios antes de comenzar la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha en Toledo, en las que ha manifestado: "Como representante de la dirección federal del partido yo no he estado presente en nada de esto, nadie me ha dicho nada y no tengo ni idea".