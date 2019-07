El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que, como un pacto para gobernar en coalición con Podemos no sumaría la mayoría en el Congreso, su partido debe "dejar siempre la posibilidad a otro tipo de acuerdos".

El ministro de Fomento en Funciones ha asistido esta tarde en Palma a la toma de posesión como presidenta del Govern balear de su compañera Francina Armengol, que formará gabinete junto con Podemos y MÉS per Mallorca, pero ha considerado que este modelo no cabe en el caso del ejecutivo central porque la alianza parlamentaria con el partido de los círculos no alcanza la mayoría absoluta.