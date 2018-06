El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho hoy en el Senado que no ve "rastro contable extraño" en la financiación del PSPV-PSOE entre 2005 y 2008 y ha subrayado que "no puede hacer nada" porque en esos años no tenía responsabilidad políticas en la Comunidad Valenciana.

Ábalos, que ha sido interrogado por el senador del PP Luis Aznar sobre la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE, ha precisado que no le hubiera importado haber tenido "un margen de actuación" aunque fuese para "despejar cualquier duda".