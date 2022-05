16 may. 2022

EFE Almería 16 may. 2022

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado este lunes al coordinador general del PP, Elías Bendodo, que cuando uno no tiene “fe” en la nación, “no defiende sus fronteras, no combate a sus enemigos, no defiende las libertades y derechos de los españoles, acaba pactando con cualquiera para obtener el poder”.

“Acabamos de escuchar que el número tres del PP, el número 2 del PP en Andalucía, Bendodo, ha dicho que España es un estado plurinacional. Es decir, que España es un Estado, una cáscara. España para ellos no es una nación. Ya había dicho Feijóo hace muy poco tiempo que Galicia era una nación sin Estado. El problema de esas declaraciones es que demuestran su poca fe en la nación”, ha dicho.