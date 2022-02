El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el PP se plantea repetir las elecciones si no consigue la mayoría absoluta el 13F y ante ello le ha pedido que no actúe "en política como un niño caprichoso" al decir que "o me das la mayoría absoluta o votamos otra vez hasta que me la des".

Frente a esa postura del PP, Abascal ha reconocido que su formación también piensa que "malditas las ganas de gobernar con el PP" pero si los ciudadanos no dan una mayoría absoluta "lo que están haciendo es lanzarnos un mensaje de que tendremos que hablar y pactar entre aquellos que no pensamos exactamente igual".