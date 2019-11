El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha llamado este martes a no dejarse "trastornar" por las encuestas y ha pedido "no ir con expectativas" a votar, puesto que su partido "no se rendirá" y construirá "la alternativa patriótica".

Durante un mitin en la localidad sevillana de Dos Hermanas al que han asistido unas 3.500 personas, Abascal ha opinado que los sondeos -algunos de los cuales sitúan a Vox como tercera fuerza en las elecciones del próximo domingo- "trastornan a cualquiera" y ha opinado que es "muy importante" que no les ocurra a sus seguidores.