El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra (i), asiste al acto de toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco (d), como presidente de la Junta de Castilla y León en un acto celebrado este martes en las Cortes regionales. EFE/Nacho Gallego

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que para su formación hoy "no había un sitio más importante en el que estar" que en Castilla y León y la toma de posesión del presidente Alfonso Fernández Mañueco, su nuevo socio de gobierno, aunque ha evitado juzgar la ausencia de su homólogo del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este acto.

"No me corresponde a mí juzgar las agendas de otros líderes, pero no dudo del apoyo de Feijóo a sus líderes territoriales", ha indicado Abascal a preguntas de los medios y ha manifestado que corresponde al propio Feijóo explicar su ausencia, porque para Vox "sí es una prioridad defender este Gobierno", ha recalcado.