El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este domingo contra el presidente del PP, Pablo Casado, al vaticinar que no llegará a "ningún Gobierno" porque a los españoles "no se les puede mentir", diciendo que van a derogar leyes cuando no lo hacen, ni lo han hecho, en los parlamentos donde tienen la mayoría de escaños.

Abascal se ha expresado así en la presentación de la "Agenda España", con la que esta formación ha querido mostrarse ante los españoles como una "alternativa patriótica de Gobierno", en un acto multitudinario que ha reunido a miles de personas en Madrid.