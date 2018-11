El presidente de VOX, Santiago Abascal, se ha mostrado hoy dolido en un mitin en Bilbao porque el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, les haya tildado de "ajenos a lo vasco" y "antivascos", "asumiendo el lenguaje nacionalista".

"Yo no me lo esperaba -ha dicho-. Tengo muchas discrepancias con Alonso, pero no esperaba que asumiera el lenguaje nacionalista, el mismo que han utilizado durante décadas contra el PP; y ahora viene Alonso y dice que nosotros tampoco somos vascos, aunque yo sea de Amurrio", ha criticado.