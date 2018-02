El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco y otras 23 personas por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití, en el marco de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, unidas el pasado mes de mayo.

En un escrito de 67 páginas, se procesa a la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat.