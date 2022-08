El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), acompañado por la Secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro Fernández (d), atiende a la prensa tras recibir a un grupo de unos 294 excolaboradores afganos y sus familias que llegaron este miércoles a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión procedente de Islamabad (Pakistán). EFE/ZIPI ARAGÓN

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que seguirá la evacuación de ex colaboradores afganos de las autoridades españolas y que la llegada hoy a Madrid de un grupo de 294 personas demuestra que el Gobierno "habla con hechos y no con palabras" y cumple su compromiso de "no dejar a nadie atrás".

Albares ha hecho estas declaraciones esta noche en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, a donde ha acudido a recibir el avión fletado por el ministerio de Defensa que ha volado desde Islamabad (Pakistán) con un grupo de 294 evacuados afganos, entre los que había 15 bebés.