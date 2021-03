El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado el fichaje para la lista electoral de la Comunidad de Madrid del exportavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas Toni Cantó, que asegura que es una persona "confiable" porque "siempre ha dicho lo que ha pensado".

"Estoy alegre de que personas como Toni Cantó se incorporen al proyecto del PP. Que viniera Toni Cantó ni me lo esperaba ni no me lo esperaba", ha dicho Almeida en declaraciones a los medios durante inauguración del I Congreso de la Infancia y Adolescencia.