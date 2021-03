El ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos ha negado este martes en el juicio sobre la presunta caja B del partido haber recibido ninguna de las cantidades anotadas en los denominados papeles de Bárcenas, unos apuntes que para él no tienen "ningún valor" y que no tienen "nada que ver" con él.

"Yo jamás he conocido ni manejado ni creado ninguna caja B", ha asegurado el que también fuese vicepresidente y ministro con el Gobierno de José María Aznar durante su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional en el juicio por el presunto pago de parte de la reforma de la sede el PP con dinero de esa supuesta contabilidad paralela.