La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Manuel García Castellón la imputación de los expresidentes de Repsol y CaixaBank, Antoni Brufau e Isidro Fainé, en la causa que investiga el supuesto espionaje al expresidente de Sacyr Luis del Rivero encargados al excomisario José Manuel Villarejo.

Según ha adelantado este viernes el diario El Mundo, y ha podido confirmar Efe por fuentes próximas a la causa, Anticorrupción ha pedido también que figuren como investigados el ex secretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; el ex director corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera, Juan de Amunátegui; el ex director corporativo de gestión patrimonial, Joaquín Uris, y el ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell.