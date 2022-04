El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha considerado que hay una "evidencia palmaria" de que el CNI es responsable del espionaje a una sesentena de líderes independentistas, y ha anunciado que se reunirá mañana en Madrid con representantes de los partidos que han sido espiados.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Rac1, donde ha vuelto a reclamar al Gobierno "transparencia y asunción de responsabilidades" en relación con el caso de espionaje político a independentistas catalanes, entre ellos él mismo, víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, según una información de The New Yorker con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.