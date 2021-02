El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (c), junto a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell (i), y la exconsellera Dolors Bassa (d), durante el acto final de campaña de las elecciones catalanas del 14F que los republicanos celebran este viernes en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido el voto para su partido para posibilitar que, después de muchos años, Cataluña "vuelva a tener un presidente independentista y de izquierdas" y también para "derrotar al bloque del 155" y avanzar hacia la autodeterminación.

En el acto de final de la campaña de ERC realizado en las Cotxeres de Sants de Barcelona, Aragonès, ha agradecido a los presos independentistas que "no hayan bajado la cabeza ante la represión" y ha puntualizado al candidato del PSC, Salvador Illa, que Cataluña "no sólo no quiere pasar página, sino que tiene derecho a escribir nuevas páginas luchando por su libertad".