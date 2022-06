La Audiencia Nacional ha archivado una denuncia contra el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en la que se le acusaba de haber integrado el grupo "narcoparamilitar M-19" al que se le atribuyen una serie de crímenes, entre ellos el secuestro de un periodista que tendría nacionalidad española.

Al decretar el archivo, la sección tercera de lo Penal muestra su sorpresa por la admisión de esta denuncia interpuesta "por quien no es víctima de hecho alguno, respecto de hechos que habrían ocurrido en Colombia y que se atribuyen a personas que no son españolas" y, si bien, una de las víctimas pudiera serlo "no consta dato alguno sobre donde fue secuestrado y cuando fue liberado, ni indicio alguno para atribuir la autoría al denunciado o siquiera al grupo M-19".