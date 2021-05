21 may. 2021

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dejado claro que su partido "no es socio de Sánchez y no lo será" porque es un Gobierno con el que no comparten cómo está afrontando los retos de país.

Unas afirmaciones que ha hecho en declaraciones a los periodistas en Fitur, aunque no ha dicho si es un posicionamiento que se debatirá en la convención del partido de julio, donde Cs tiene previsto acordar un decálogo de propuestas para defender el liberalismo de centro de cara a las próximas elecciones.