La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha asumido que cometieron fallos en Cataluña, el principal "no haber sabido ilusionar al constitucionalismo", pero cree que la estrategia "es la correcta" y que en el equipo de dirección "no sobra nadie", refiriéndose a las dimisiones que han pedido algunos dirigentes.

"No hemos movilizado al constitucionalismo, no hemos sabido hacerlo", ha dicho Arrimadas en una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva permanente en la que por primera vez ha reconocido que los resultados de las elecciones catalanas fueron "muy malos" y que uno no baja de 36 a 6 diputados "sin cometer muchísimos errores".