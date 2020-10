La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha advertido al Gobierno que acudirá a los tribunales europeos para parar la reforma del poder judicial que planea el Ejecutivo si no rectifica: "Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa, donde no se toleran estas practicas".

Una advertencia que ha hecho Arrimadas a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante la sesión de control en el Congreso, sumándose así al PP que ayer, después de que el PSOE y Unidas Podemos registraran la polémica proposición para cambiar la designación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), anunció que lo recurriría ante el Constitucional y ante los tribunales europeos.