La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que mantendrán hasta el final de la negociación de los Presupuestos la mano tendida al Gobierno, pese a que no les gusta, al que ha pedido que no ceda al chantaje de los separatistas y que no permita "la humillación" que infringen.

En la segunda sesión del debate de enmiendas de totalidad, en la que intervienen los grupos que no las han presentado, Arrimadas no ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Podemos y ERC tras los ataques de sus portavoces y se ha limitado a señalar que ha visto "un poco molesto" a Pablo Echenique y que para afirmar que Cs no ha conseguido incluir nada en el proyecto presupuestario, le ha dedicado al partido naranja más de la mitad de su intervención.