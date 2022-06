La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado este lunes de "jeta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no convocar en cuatro años el debate sobre el estado de la nación y pretender hacerlo en julio "para que no se entere nadie" alegando motivos de agenda.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al comité permanente de su partido, en la que ha arremetido también contra Sánchez por no encontrar un "huequecillo" para hacer algo que debería ser "prioritario" y "obligatorio", y que no es otra cosa que "dar la cara" y "no esconderse".