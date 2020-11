Inés Arrimadas tiene claro que el papel de Ciudadanos es ser útil a los españoles mientras otros partidos parece que actúan con la calculadora electoral: "Me importan un pimiento las encuestas, me importa cuánta gente va a estar viva las próximas elecciones o cuánta gente va a tener trabajo".

"Eso es lo que me importa y no cuánta gente me va a votar", subraya la presidenta de Cs en una entrevista con EFE, criticando que pueda haber partidos que en este momento, en que se están batiendo récords de fallecidos por covid, estén midiendo su estrategia en función del beneficio que puedan obtener.