La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha recriminado al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que no haya aclarado qué gobierno está negociando con Podemos y que no se haya referido a la crisis de Cataluña "para no molestar a sus socios".

Arrimadas ha calificado de "farsa" el discurso del aspirante porque está "fuera de la realidad parlamentaria" ya que, según ella, ha hablado como si tuviera mayoría absoluta y no la tiene, y está también "fuera de la realidad de los españoles", ha añadido, al obviar cuestiones tan relevantes como "el desafío independentista".