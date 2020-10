La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, que no es alternativa ni él ni su proyecto al Gobierno de Pedro Sánchez: "no es alternativa responder a los ataques al rey echando de menos al franquismo, ni el antieuropeismo" y no hacer nada ante la pandemia.

Arrimadas ha puesto en valor la estrategia de Ciudadanos para intentar "salvar vidas y empleos" siendo capaz de tender la mano a un gobierno que está "en las antípodas" al partido naranja, ha subrayado al recordar que ellos intentaron promover una coalición con el PSOE y el PP mientras otros "comían palomitas" instalados "en el cuanto peor mejor".