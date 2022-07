La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha cargado contra Pedro Sánchez por promover unas medidas contra la crisis que no necesitan los españoles: "son las que usted necesita para no morir políticamente", ha dicho al reprocharle que pida por ejemplo bajar el aire acondicionado cuando él, en su gobierno, no hace ningún esfuerzo.

"No tiene ideología y no tiene escrúpulos", ha asegurado la presidenta del partido naranja en su intervención en el debate sobre el estado de la nación, que ha seguido la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, desde la tribuna de invitados.