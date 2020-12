La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que "lo que hay que hacer es seguir saliendo al aire libre" y a las "terrazas" pero "con cuidado" y siguiendo las normas sanitarias, porque "estar en la calle 'per se' no contagia y no pone en peligro a nadie".

El problema es si no se utiliza la mascarilla o no se mantiene la distancia de seguridad, ha precisado la presidenta madrileña en una entrevista en Telecinco, en la que ha afirmado que si lo hacemos "con cuidado" se puede demostrar que "es posible".