La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este jueves que ha roto con Cs para evitar que la izquierda entre "por la puerta de atrás" en la región, después de su exsocio, Ignacio Aguado, se reuniera con el PSOE "por la espalda", y ha dicho que le gustaría gobernar la Comunidad de Madrid en solitario como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"No me cabe la menor duda de que venían a Madrid", ha declarado Ayuso en una entrevista con EsRadio, donde ha avanzado que no hará "grandes cambios" ni en su Gobierno ni en su lista electoral y si tiene "posibilidad" contará con alguno de sus exconsejeros de la formación naranja, como la exresponsable de Cultura y Turismo Marta Rivera de la Cruz.