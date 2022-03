La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no ha vuelto a hablar con el todavía presidente del PP, Pablo Casado, y el exsecretario general, Teodoro García Egea, a quienes ha acusado de intentar destruirla con "un relato de corrupción donde no lo había" para que no optara a presidir el partido en Madrid.

"Lo que ha pasado es una maquinaria que se puso para destruirme en lo personal y en lo político", ha señalado Ayuso en una entrevista con Antena 3, donde ha vuelto a arremeter contra la anterior dirección nacional del PP.