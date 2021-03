La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el plan previsto para Semana Santa que incluye el cierre perimetral porque ha dicho que no puede "pedir a los madrileños que se arruinen" si le "obligan" a llegar a un consenso al respecto en el Consejo Interterritorial.

"El consenso no es imponer. Yo creo que lo que hemos decidido en Madrid hasta aquí ha funcionado bien, evidentemente sigue el virus, y tendremos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias necesarias, pero no vamos a arruinar a la gente gratuitamente por el 'por si', por el 'a ver si me van a decir'", ha declarado a los medios durante un acto en Torrejón de Ardoz.