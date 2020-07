La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que los discursos "baratos" de "ricos, pobres, arriba, abajo, hombre, mujer" son "patéticos" además de "divisorios y estúpidos" y, a su juicio, llevan "a la ruina absoluta".

"Siempre voy a creer en las políticas de que los que más tienen paguen más impuestos, como no puede ser de otra manera, pero no voy a caer en la falacia de dividir a personas, culpando a aquellos que crean empleo, una cosa que ustedes no han hecho en su vida", ha comentado en el pleno de la Asamblea de Madrid a una pregunta sobre recaudación fiscal del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.