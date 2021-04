En el ecuador de la campaña y tras el choque de la izquierda con Vox, el PP se juega mucho en las elecciones madrileñas, donde la candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, busca dominar el centroderecha y gobernar en solitario para demostrar que el único camino para que los populares derroten a Pedro Sánchez es acabar con la fragmentación de su espacio político.

Que nadie convoca unas elecciones para perderlas es prácticamente un lugar común, pero el 4 de mayo Ayuso no busca únicamente una victoria -no exenta de riesgo si no le permite gobernar- sino provocar un cambio de ciclo que impulse al líder de su partido, Pablo Casado, a La Moncloa.