El expresidente José María Aznar no ha cerrado este jueves la puerta a formar parte de un hipotético Gobierno encabezado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si éste se lo pide.

"A mí lo que me pida mi país, yo se lo doy a mi país, nunca he dicho a nadie que no. Lo que pasa que a veces solamente por no ser de una parte, no se entiende, a veces hay un exceso de sectarismo", ha respondido Aznar preguntado en el III Foro Internacional Expansión sobre si dejaría su estatus de expresidente para ponerse a colaborar "dentro del Gobierno" en caso de que Feijóo lo pidiese.