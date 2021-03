Captura de vídeo de la declaración del expresidente del Gobierno José María Aznar, que en la Audiencia Nacional Aznar ha insistido en que no ha autorizado nunca ningún pago porque no era su "función" ni entraba dentro de sus "competencias" o "responsabilidades". EFE/EFETV

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy han testificado en el juicio sobre la presunta caja B del PP, donde han negado que existiese ninguna contabilidad opaca en el partido o haber recibido sobresueldos, al tiempo que se han desvinculado absolutamente de los "papeles de Bárcenas".

"Jamás he recibido un sobresueldo" o "yo no he conocido ninguna contabilidad en B del PP (...) No he conocido más contabilidad que la oficial", han sido las principales afirmaciones de Aznar en su primera comparecencia como testigo ante un tribunal para dar explicaciones sobre las cuentas del partido que presidió catorce años.