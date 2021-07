El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha inaugurado este sábado la primera Convención política de la formación naranja reconociendo que la formación ha cometido errores y que "hay que aprovechar los aciertos de otros partidos".

"No me cuesta trabajo decirlo. No nos cuesta decir que hemos cometido errores", ha dicho Ba,l que ha reiterado que su partido debe decidir este fin de semana que es "liberal" porque rehuye de las etiquetas de "buenos y malos" y porque, teniendo "una propia moral, no quiero imponérsela a nadie".