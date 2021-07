La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cree que el embargo que sufre Cuba por parte de EEUU desde hace 60 años es lo que ha provocado una situación política y humanitaria "absolutamente excepcional" y ha reclamado que se levante este bloqueo para que los cubanos "puedan vivir mejor".

En una entrevista en RNE recogida por Efe, la secretaria general de Podemos ha eludido entrar en el debate sobre si Cuba es una dictadura o no. "Nos equivocaríamos si estuviéramos enzarzados en un debate que no contribuye a que la gente que vive en Cuba viva mejor. Quien quiera hacer política nacional con este tema, muy bien, pero yo no lo voy a hacer".