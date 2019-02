La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha exigido este jueves al lehendakari, Iñigo Urkullu, que aclare si medió o no entre Gobierno y Generalitat y le ha reclamado que no sea "equidistante" en defensa de la "democracia", al tiempo que ha apoyado que la CUP no respondiera ayer a Vox.

En declaraciones a los medios antes de la declaración de Urkullu como testigo en el juicio del "procés", Iriarte ha considerado que el presidente vasco "deberá aclarar lo que (Mariano) Rajoy, bajo juramento, no aclaró. No supo si se había reunido o no con Urkullu".