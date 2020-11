La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha oficializado su candidatura a las primarias del partido para elegir al aspirante a la presidencia de la Generalitat, por lo que se une al conseller de Territorio, Damià Calvet, a la espera de si Carles Puigdemont acaba también presentándose.

"Hoy doy el paso y me presento a las primarias como candidata a la Generalitat y por eso os pido que me acompañéis. Que me avaléis, que os suméis a un proyecto basado en la fuerza de la gente que no hemos renunciado a conseguir la independencia de nuestro país", ha anunciado Borràs en un tweet.