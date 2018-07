El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha hecho hoy un llamamiento desde Barcelona a no reconocer "ninguna superioridad moral" al independentismo y ha advertido de que "el derecho internacional no apoya el derecho a la autodeterminación, a no ser que se trate de una situación colonial".

Borrell ha clausurado hoy unas jornadas sobre "La Democracia Constitucional en el siglo XXI", organizadas por la entidad Sociedad Civil Catalana, en las que también ha participado el exministro de Exteriores Josep Piqué.