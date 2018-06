El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, ha asegurado hoy que "no se puede prohibir" que Cataluña tenga embajadas en el exterior si bien "habrá que ver cuáles son sus actividades" y "si vuelven a lo mismo, seremos consecuentes".

En un encuentro con periodistas, Borrell ha explicado que en cuestión de la crisis con Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez no pretende "una escalada continua" de desencuentros y tensiones, pero también es muy consciente de que "no tiene hipotecas ni deudas con nadie" por lo que no tendrá una "actitud entreguista".