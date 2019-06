La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que Pedro Sánchez no haya comenzado aún formalmente a negociar con otros partidos su investidura porque está respetando el proceso en tiempo y forma, y no lo hará hasta que el Rey no le proponga como candidato.

En declaraciones en Móstoles tras visitar el Centro de Igualdad de este municipio, Calvo ha advertido en cualquier caso de que dicha negociación llevará tiempo y "no va a ser fácil", porque en este momento hay que "conformar tres niveles de la administración", en referencia a los gobiernos municipales, autonómicos y central.