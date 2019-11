La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que el president de la Generalitat, Quim Torra, "ha faltado al respeto al resto de la ciudadanía catalana, a la que tiene que gobernar mirando el interés general de Cataluña y respetando también a otras opciones políticas".

Calvo ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Talavera de la Reina (Toledo), sobre el informe que vincula a Torra con los CDR y le ha recordado que "no habrá nada que hablar hasta que la violencia no pare", porque "con la violencia no hay política y lo que tiene que saber el independentismo es que la paz es la única manera" de que ambas partes se encuentren.