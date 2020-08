La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que el rey Juan Carlos "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa", a la vez que ha remarcado que esta decisión "no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado" ni en la labor de Felipe VI "en su papel constitucional".

En declaraciones a los periodistas en Oviedo antes de reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón, Calvo ha afirmado que el hecho de que el rey emérito haya decidido fijar su residencia fuera de España "no significa que no esté a la disposición de nuestro país".