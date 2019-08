La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha tildado de "exabruptos" hacia el PSOE y el Gobierno los mensajes del dirigente de Podemos Pablo Echenique, quien instó a Pedro Sánchez a "trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas" después de que el presidente admitiera su desconfianza hacia la formación morada.

"Los tuits de Echenique no son constructivos, no ayudan nada, muchos de ellos son exabruptos al PSOE y al Gobierno. Es la realidad que están construyendo y no lo habrán visto por nuestra parte", ha expresado Calvo al término de una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).