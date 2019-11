La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el PSOE, en las reuniones que tenga con ERC a partir de mañana y en otras posteriores, "no va a hablar" del derecho a la autodeterminación de Cataluña porque no se encuentra en la Constitución, "no existe" y "no tiene fundamento".

Calvo ha hecho esta afirmación en una comparecencia ante la prensa celebrada en el Congreso de los Diputados, a donde ha acudido para entregar su credencial como electa en los comicios del 10N.