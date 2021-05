27 may. 2021

EFE Madrid 27 may. 2021

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado este jueves su respeto y "confianza ciega" en el Tribunal Supremo, que ayer informó en contra de conceder indultos a lo condenados del "procés", y ha asegurado que estas medidas de gracia no son "una pelea del Ejecutivo contra el poder judicial".

En la Comisión de Justicia del Senado, Campo ha insistido en la necesidad de ver el indulto con naturalidad, porque está recogido en la legislación; "lo que no quiere decir que no sea excepcional, claro que lo es, pero está en el ordenamiento jurídico y por tanto no nos tiene que asustar", ha insistido.