El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha calificado como "complicado" renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional a pesar de que considera "urgente" acometer esta exigencia, y ha criticado que no se aborde el proceso solo porque no "gusta" el procedimiento para hacerlo.

"Lo verdaderamente llamativo no es que no se renueven los órganos, sino que podamos ampararnos precisamente en que no me gusta el modelo para no hacerlo. Es una falta de creernos el Estado de derecho, no podemos estar haciendo diariamente invocaciones a la Constitución" cuando no se cumplen las normas constitucionales, ha afirmado el ministro en una entrevista telemática con la Cadena Ser.